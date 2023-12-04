Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Глава Минтранспорта лично проедет по казахстанским дорогам

Глава Минтранспорта лично проедет по казахстанским дорогам и оценит их качество Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта РК Марат Карабаев лично оценит качество казахстанских автодорог и проведет встречи с жителями в нескольких регионах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, Марат Карабаев в течение недели посетит несколько регионов и лично проверит, как ремонтируют дороги в Казахстане. Он уже совершил поездку в Улытаускую область и выехал на автомобиле из Жезказгана в Кызылорду.

"В рамках поездки министр транспорта планирует посетить еще шесть регионов и два города для проверки объектов транспортной инфраструктуры. Он ознакомится с ходом ремонтных работ на дорогах. Делегация во главе с министром посетит Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую, Восточно-Казахстанскую, Мангистаускую области, а также Шымкент и Алматы", – сообщил пресс-секретарь главы министерства Жанжигит Омархан.

Марат Карабаев проверит объекты транспортной инфраструктуры и железнодорожные станции, а также лично оценит качество ремонта дорог республиканского значения и выслушает местных жителей.

Ранее министр транспорта сообщил, что новые платные дороги в Казахстане будут дороже.

Читайте также

"Выплаты за НДС": очередной фейк рассылают казахстанцы
"Выплаты за НДС": очередной фейк рассылают казахстанцы
Первый реестр профессий для признания профквалификаций появился в Казахстане
Первый реестр профессий для признания профквалификаций появился в Казахстане
Дания Еспаева прокомментировала резонансное дело Куандыка Бишимбаева
Дания Еспаева: Историю о деле Бишимбаева разместили на сайте ООН
Никита Дробны
Марат Карабаев Министерство транспорта РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Ержан Сейткулов, известный математик получил должность в Администрации президента РК
Известный математик получил должность в Администрации президента РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: