Глава Минтранспорта лично проедет по казахстанским дорогам

Министр транспорта РК Марат Карабаев лично оценит качество казахстанских автодорог и проведет встречи с жителями в нескольких регионах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, Марат Карабаев в течение недели посетит несколько регионов и лично проверит, как ремонтируют дороги в Казахстане. Он уже совершил поездку в Улытаускую область и выехал на автомобиле из Жезказгана в Кызылорду.

"В рамках поездки министр транспорта планирует посетить еще шесть регионов и два города для проверки объектов транспортной инфраструктуры. Он ознакомится с ходом ремонтных работ на дорогах. Делегация во главе с министром посетит Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую, Восточно-Казахстанскую, Мангистаускую области, а также Шымкент и Алматы", – сообщил пресс-секретарь главы министерства Жанжигит Омархан.

Марат Карабаев проверит объекты транспортной инфраструктуры и железнодорожные станции, а также лично оценит качество ремонта дорог республиканского значения и выслушает местных жителей.

Ранее министр транспорта сообщил, что новые платные дороги в Казахстане будут дороже.