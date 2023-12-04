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Миллиарды тенге выделили на ремонт дорог в СКО

Миллиарды тенге выделили на ремонт дорог в СКО Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря заявил, что по итогам года долю дорог в хорошем состоянии в регионе по республиканской сети планируют довести до 85%, а по местной сети до 72%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов заявил, что перед местными властями стоит задача улучшить состояние дорог, протяженность которых в регионе составляет 8416 км. По этому показателю СКО занимает второе место в стране.

"За два года провели ремонт более 2 тыс. км дорог. Если в 2020 году на эти цели выделяли 24,4 млрд тенге, то в этом году увеличили сумму до 39,4 млрд тенге. Во исполнение поручения главы государства для доведения доли дорог местной сети в нормативном состоянии до 95% ежегодно ремонтными работами охватывается не менее 700 км автомобильных дорог. В этом году ремонтом охватили 770 км дорог, в том числе 148 км республиканских, 480 км местных и 142 км внутрипоселковых дорог", – добавил аким СКО.

На ремонт улиц в 47 селах, по его данным, выделили 8,1 млрд тенге. Завершили ремонт в 38 селах с общей протяженностью дорожной сети 64 км. 

"В Петропавловске провели ремонт 47 улиц протяженностью 58 км, на что выделиил 8,2 млрд тенге. Начали строительство автодорожного моста через железнодорожные пути. В целом по итогам года планируется довести долю дорог в хорошем состоянии по республиканской сети – до 85%, по местной сети – до 72%", – резюмировал Гауез Нурмухамбетов.

4 октября 2023 года аким СКО рассказал, когда села области обеспечат Интернетом.

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