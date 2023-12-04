Какую поддержку оказали аграриям СКО, рассказал аким

На брифинге в СЦК аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал, что, несмотря на засушливый год, аграриям региона удалось собрать средний урожай, а государство поддержало их субсидиями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким напомнил, что год из-за засухи для крестьян области выдался сложным.

"В период вегетации зерновых культур действительно не было осадков. В период уборочных работ, начиная с августа, были отдельные дожди. Поэтому, конечно, все это мешало для уборки качественного хлеба. Несмотря на это, аграрии убрали зерновую культуру урожайностью 11,1 га, собрав 3 млн 700 тыс. тонн. Конечно, это средний показатель для товаропроизводителей СКО". Гауез Нурмухамбетов

Он добавил, что по масличным культурам тоже собрали неплохой урожай.

В этом году государство оказало большую поддержку аграриям в виде субсидий.

"Помощь, оказанная государством, конечно, очень большая. Что касается субсидий, выплачено около 61 млрд тенге. По растениеводству – около 20 млрд тенге, по животноводству – 11 млрд тенге, по инвестиционным субсидиям. Ежегодно наши товаропроизводители приобретают около 2,5 тыс. техники. В сумме это около 70 млрд тенге. Если приобретается техника иностранного производства – 25%. Если приобретают технику отечественного производства, то 30%. Тем самым, заинтересовываем товаропроизводителей, чтобы они приобретали отечественную технику". Гауез Нурмухамбетов

Дополнительно Министерством сельского хозяйства оказана помощь в выделении субсидий дополнительного объема в сумме 19 млрд тенге.

"В общей сложности по этой помощи удовлетворим наших товаропроизводителей в объеме 83 млрд тенге. Это по получателям субсидий составляет около 20 тыс. заявок, удовлетворение – более 90%. Это хороший показатель помощи нашим товаропроизводителям". Гауез Нурмухамбетов

На сегодня еще остаются вопросы по удешевленному дизельному топливу, которое выдается в период весенне-полевых и уборочных работ.

"Осень была влажной, были обильные осадки. Сегодня в Северо-Казахстанской области в наличии есть 317 зерносушилок. То, что государство выделяло помощь в виде удешевленного топлива на весенне-полевые и уборочные работы, также в объеме 19 700 тонн наши товаропроизводители по фиксированной цене получили дизельное топливо на сушку зерна. Тем самым, государство помогло сохранить выращенный им хлеб". Гауез Нурмухамбетов

Ранее аким проинформировал, какие промышленные проекты реализуются в регионе. По его словам, в 2023 году валовый объем промышленности в Северо-Казахстанской области вырастет с 519 млрд до 595 млрд тенге.