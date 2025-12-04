#Казахстан в сравнении
Общество

Опасны ли отработанные урановые шахты, рассказал глава СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года высказался о законсервированных рудниках в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что в области, кроме Саумалколь, в районе имени Габита Мусрепова существуют три закрытых урановых месторождения.

"Они тоже законсервированы. Проходит время, и ограждение, заборы, таблички – все это проходит в негодность. Поэтому сегодня решением акимата района все эти законсервированные рудники взяты на баланс для того, чтобы можно было за всем этим имуществом, законсервированным, следить и постоянно наблюдать", – отметил глава региона.

Помимо этого, по его данным, по всем этим рудникам на сегодня службами санитарно-эпидемиологического контроля, ДЧС и экологами проводится постоянный мониторинг, чтобы радиационный фон не превышал норм в этих местах.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал, какие выводы сделаны после прошлогодних паводков.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Что намерены построить инвесторы в СКО
20:40, Сегодня
20:40, Сегодня
Что намерены построить инвесторы в СКО
Кого наказали после резонансной проверки ВАП, рассказал аким СКО
18:26, Сегодня
18:26, Сегодня
Кого наказали после резонансной проверки ВАП, рассказал аким СКО
Сколько школ построено в СКО, рассказал глава региона
19:00, Сегодня
19:00, Сегодня
Сколько школ построено в СКО, рассказал глава региона
