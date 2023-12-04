Когда интернет станет доступен всем жителям СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2023 года рассказал, сколько населенных пунктов планируют подключить к интернету до 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов сообщил, что за три года в регионе к интернету было подключено более 160 сел, улучшилось его качество.

Он отметил, что 100% школ региона подключены к интернету.

"Сегодня с помощью различных технологий к интернету подключены 39 населенных пунктов с населением 275 тысяч человек. 170 школ будут подключены через спутниковую сеть Starlink. В рамках нацпроекта "Доступный Интернет" в 2024-2027 годах планируется подключить к волоконно-оптической сети связи 304 села. Работа по увеличению скорости ведется совместно с операторами связи", – заявил глава региона.

13 октября министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что ведутся переговоры об установке интернета от SpaceX в малокомплектных сельских школах, где учатся не более 100 человек.

