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Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок

Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников Фото: pixabay
Покупки на маркетплейсах стали привычным делом для казахстанцев. Однако, как предупреждают специалисты, без должной бдительности можно стать жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

4 декабря 2023 года Fingramota.kz перечислила пять распространенных способов мошенничества на маркетплейсах и рассказала, как от них защититься.

В целом маркетплейс представляет собой оптимизированную онлайн-платформу (интернет-сайт) по предоставлению продуктов и услуг.

Большие скидки по ложной ссылке

Под праздники или во время больших распродаж мошенники рассылают по электронной почте заманчивые предложения со внушительными скидками. И как раз в этих сообщениях есть ссылка, ведущая на фишинговый сайт-двойник официального магазина.

Совет: не доверяйте подозрительно большим скидкам и всегда проверяйте сайты, на которые переходите, не торопитесь делиться своими данными.

Фальшивая техподдержка

Кроме того, мошенники пользуются тем, что в эпоху популярности соцсетей недовольные покупатели оставляют негативные отзывы именно там. Вы находите страницу маркетплейса в соцсетях и делитесь своим возмущением в комментариях. На вас выходит якобы работник техподдержки и пишет с предложением быстро уладить ситуацию, но для этого вам нужно перейти по специальной ссылке и вести все данные карты.

Совет: всегда пишите негативные отзывы через специальную форму в официальном приложении либо же звоните в колл-центр напрямую. Не доверяйте соцсетям – слишком велик риск попасться аферистам.

Кража аккаунта

Мошенники нередко воруют аккаунты пользователей маркетплейсов, чтобы через привязанную карту совершать покупки. Причем покупки, как правило, не превышают определенную сумму.

Совет: регулярно меняйте пароль в маркетплейсе, а лучше – установите небольшой лимит на покупки в интернете и вообще открывайте доступ только во время совершения покупок. Не лишним будет завести отдельную карту для интернет-покупок, на которой будет незначительная сумма.

Дополнительный заработок

Люди не видят ничего подозрительного в предложении там поработать. Однако, если предложение поступило вам не от официального сайта или приложения по поиску работы, а через сообщение в мессенджере, нужно насторожиться. И особенно – если в вакансии не указаны квалификационные требования и информация о работе весьма размытая.

Совет: не верьте обещаниям высокого заработка без опыта работы и не ведите общение с работодателем в социальных сетях или мессенджерах. Требуйте полное описание вакансии, а еще лучше – ссылку на нее в официальном приложении или сайте для поиска работы.

Мошенничество в отзывах

Перед покупкой товара пользователи маркетплейса изучают на него отзывы, и могут попасться на мошенников. Например, после негативной оценки товара аферисты могут написать: "нашла такой же товар, но лучшего качества и по более низкой цене" и прикрепить ссылку. И если вы поверите этому обещанию, и закажете товар по низкой цене, то не дождетесь доставки ни своей покупки, а также лишитесь денег.

Совет: маркетплейсы не всегда успевают чистить комментарий от подозрительных пользователей, поэтому не верьте авторам отзывов, обещающим товары по низкой цене.

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