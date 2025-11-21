Казахстанцам назвали самый простой способ защиты от мошенников

Министерство внутренних дел (МВД) на постоянной основе осведомляет и предупреждает казахстанцев об уловках мошенников и просит не терять бдительность. На этот раз специалисты дали простые советы на тему, как защитить свой WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

Так, чтобы аккаунт не стал добычей мошенников, нужно соблюдать простые меры безопасности. Включите двухфакторную аутентификацию. В настройках WhatsApp активируйте PIN-код для входа – это серьезно усложнит взлом.

Осторожнее с сообщениями и ссылками. Не переходите по сомнительным ссылкам. Никому не сообщайте коды подтверждения – даже если пишут "друзья" или "служба поддержки".

Поставьте пароль на SIM-карту. Надежный PIN SIM-карты защитит номер от копирования и несанкционированного доступа.

Ограничьте доступ к личной информации. Настройте, кто может видеть вашу аватарку, статус и время последнего посещения.

Проверяйте активные сеансы. Периодически просматривайте, не вошел ли кто-то в ваш WhatsApp с другого устройства. "Мошенники часто пишут от лица ваших знакомых, просят "занять деньги" и торопят. Всегда перезванивайте и проверяйте – это убережет от потерь". Пресс-служба МВД РК Материал по теме Пенсионерка и полиция Алматы рассекретили международную схему мошенничества Ранее мы рассказывали про новую схему с письмами налоговой по Казахстану. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

