Откуда в Казахстан привозят самое новогоднее лакомство

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана 5 декабря 2023 года поделились с Zakon.kz интересной статистикой, связанной с ввозом вкусных цитрусовых и экзотических фруктов. Как оказалось, Китай, Пакистан и Турция – основные поставщики мандаринов в Казахстан.

По данным комитета, с января по октябрь 2023 года в Казахстан импортировано цитрусовых и экзотических фруктов весом 51 969,9 тонн на сумму 35 607,2 долларов.

Исходя из статистики 2022 года, в этом году наблюдается рост импорта.

Информация основных поставщиков представлена в таблице.

Фото: пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

Апельсины являются одними из самых популярных среди всех цитрусовых плодов. В 2023 году в Казахстан их доставили весом 6 738,7 тонн на сумму 4 157,1 долларов.

Фото: пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

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