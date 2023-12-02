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Сколько мандаринов можно съедать в день, рассказала врач

Сколько мандаринов можно съедать в день, рассказала врач Фото: pixabay
В преддверии Нового года мандарины и другие цитрусовые традиционно популярны. Сколько мандаринов можно съедать в день с пользой для здоровья, рассказала российский врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщает Zakon.kz.

"Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день", — сказала специалист.

Врач уточнила, что лучше разделить дневную норму на несколько приемов.

По словам эндокринолога, в умеренных количествах полезны не только сами дольки, но и кожура, которую можно добавлять в воду.

Содержащиеся в мандаринах витамины А и С помогут укрепить зубы, кости и иммунитет.

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