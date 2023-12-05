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Как украсят Алматы и где установят главную елку к Новому году

елка к Новому году Фото: Zakon.kz
В 2023 году улицы Алматы к Новому году будут оформлять в едином стиле. Об этом сегодня, 5 декабря, рассказал заместитель акима города Арман Кырыкбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Елки, фигуры сказочных персонажей и прочие атрибуты праздника начнут появляться на улицах южной столицы уже к середине декабря. Главную новогоднюю елку высотой 20 метров установят на площади Абая. Торжественное зажжение и праздничный концерт пройдет 20 декабря.

"В целом, к Новому году в городе установят более 60 елок. Главный акцент в городском оформлении будет сделан на единый стиль световых композиций", – сказал Арман Кырыкбаев.

Инсталляциями, иллюминацией и фотозонами будут украшены:

  • улицы Панфилова и Жибек Жолы,
  • площадь Абая, Астана,
  • парк Первого Президента,
  • площадки перед КазНТОБ им. Абая, ТЮЗом им. Сац, "Алматы арена".

При этом замакима Алматы подчеркнул, что в новогоднем оформлении планируют использовать прошлогодние конструкции после реставрации.

Для массовых катаний в южной столице будут работать около 20 катков. А с 20 декабря для жителей и гостей города начнутся разные тематические мероприятия – это новогодний зимний фестиваль, мастер-классы, выставки картин молодых художников, программы аниматоров, концерты.

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