Как украсят Алматы и где установят главную елку к Новому году
Елки, фигуры сказочных персонажей и прочие атрибуты праздника начнут появляться на улицах южной столицы уже к середине декабря. Главную новогоднюю елку высотой 20 метров установят на площади Абая. Торжественное зажжение и праздничный концерт пройдет 20 декабря.
"В целом, к Новому году в городе установят более 60 елок. Главный акцент в городском оформлении будет сделан на единый стиль световых композиций", – сказал Арман Кырыкбаев.
Инсталляциями, иллюминацией и фотозонами будут украшены:
- улицы Панфилова и Жибек Жолы,
- площадь Абая, Астана,
- парк Первого Президента,
- площадки перед КазНТОБ им. Абая, ТЮЗом им. Сац, "Алматы арена".
При этом замакима Алматы подчеркнул, что в новогоднем оформлении планируют использовать прошлогодние конструкции после реставрации.
Для массовых катаний в южной столице будут работать около 20 катков. А с 20 декабря для жителей и гостей города начнутся разные тематические мероприятия – это новогодний зимний фестиваль, мастер-классы, выставки картин молодых художников, программы аниматоров, концерты.
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5 декабря 2023 года в акимате Алматы рассказали Zakon.kz, что к зиме город готов. По данным ведомства, для уборки снега в южной столице задействуют 818 единиц спецтехники. Подробности по ссылке.