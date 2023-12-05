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К зиме готовы: как Алматы будет бороться со снегом

К зиме готовы: как Алматы будет бороться со снегом Фото: пресс-служба акимата Алматы
5 декабря 2023 года в акимате Алматы рассказали Zakon.kz, что к зиме город готов. По данным ведомства, для уборки снега в южной столице задействуют 818 единиц спецтехники.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы c 9 декабря, а также во второй и третьей декадах месяца ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, похолодание до -18 градусов, снегопады. На дорогах и тротуарах прогнозируются гололедные явления.

"На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, в связи с чем призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков. Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными, переходить проезжую часть, убедившись, что водитель вас видит и пропускает, помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда, значительно увеличивается".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, автовладельцев просят по возможности ограничить движение по городу, не парковать автомобиль у обочины проезжей части.

В целях подготовки к зимнему периоду Управлением развития коммунальной инфраструктуры Алматы привлечено 818 единиц техники и 1 240 дорожных рабочих.

По мере выпадения снега будут проводиться работы по обработке противогололедными материалами проезжей части, очистке дорог, удалению снежных валов, своевременной расчистке от снега и льда автобусных остановок, тротуаров и мест общественного пользования.

Также для уборки дворовых территорий будут задействованы 45 подрядных организаций.

Пока алматинцы ждут снега, в Астане бушует апокалипсис.

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Анастасия Московчук
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