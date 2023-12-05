Цирк, зоопарк и ТЮЗ обещают реконструировать в Алматы

Заместитель акима Арман Кырыкбаев 5 декабря рассказал, какие культурные объекты планируют реконструировать в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас разрабатывают ПСД по модернизации Казахского государственного цирка, алматинского зоопарка, Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Сац.



Руководитель Управления культуры Алматы Гани Майлибаев добавил, что в течение двух лет акимат планирует обновить территорию зоопарка на 40%.

"В следующем году по мере выделения бюджетных средств будем начинать строить новые площадки. Когда у нас появятся эти площадки, уже можно будет обсудить вопрос по появлению новых животных. Не так давно зоопарк приобрел белого медведя в рамках меморандума. В этом направлении работа будет продолжаться", – рассказал он.

Отдельно заместитель акима остановился на музее под открытым небом, который должны были построить в заповеднике Боралдайские сакские курганы. Отвечая на вопросы журналистов, Арман Кырыкбаев отметил, что впервые вопрос о строительстве Центра сакской культуры поднимался в 2017 году. В том же году одобрили эскизный проект и приступили к разработке ПСД, но пандемия внесла свои коррективы.

"Была поставлена задача по сокращению бюджета. Там предполагалось более 10 тыс. квадратных метров на весь комплекс. Все это было сокращено до 7 тыс. с тех пор и ценовая ситуация кардинально поменялась. Мы буквально недавно рассматривали этот вопрос в акимате и пришли к выводу, что нужно пересматривать саму концепцию и переделать ПСД", – объяснил замакима Алматы Арман Кырыкбаев.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем у акимата нет планов по строительству музея сакской культуры, поскольку есть более важные и нужные проекты.

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