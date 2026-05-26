Более 5 тысяч мест в общежитиях не хватает казахстанским студентам

Фото: akorda.kz

Министр науки и образования Саясат Нурбек 26 мая 2026 года на брифинге в правительстве рассказал об обеспеченности студентов общежитиями, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что государственный образовательный заказ остался на уровне прошлого года – 79 457 грантов. "В прошлом году было 90 тысяч, сейчас чуть меньше. По общежитиям мы очень большую работу провели. Дефицит в 82 тысячи койко-мест был в 2018 году, мы закрыли его во всех городах. Даже в Астане", – сказал Нурбек. Между тем дефицит койко-мест все еще сохраняется. "Оставшийся дефицит составляет 5176 койко-мест, это в Алматы, только один город. До конца этого года мы вводим порядка 20 общежитий в эксплуатацию", – добавил министр. Ранее Нурбек рассказал о проведении Единого национального тестирования.

Поделитесь новостью