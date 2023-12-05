Около трех тысяч семей в Жамбылской области обеспечат жильем

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК рассказал о проделанной работе и планах по развитию жилищной сферы, а также обеспечению населения питьевой водой и газом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Ербол Карашукеев, до конца года планируется обеспечить жильем 2732 семьи. В том числе в рамках выделенных 7,6 млрд тенге будут приобретены квартиры для 797 социально уязвимых категорий населения.

"С начала года уже сдан в эксплуатацию 21 дом, что позволило закрыть потребность в жилье 1053 семей", – уточнил глава региона.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В настоящее время ведется подведение инженерной инфраструктуры к 869 участкам новых жилых массивов.

Также для увеличения охвата централизованным питьевым водоснабжением населенных пунктов реализуются 54 проекта по строительству и реконструкции водопроводных сетей, 47 из которых будут завершены до конца этого года.

"Реализуемые проекты позволят увеличить долю населения, охваченного питьевой водой, с 94,8% до 96,5% на селе и с 93,6% до 97,5% в городах". Ербол Карашукеев

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По его словам, вдобавок до конца года планируется подключить 9 тыс. человек в 11 населенных пунктах к газу. Этому будет способствовать реализация 16 проектов на сумму 11,8 млрд тенге в 36 населенных пунктах.

Продолжается дальнейшее улучшение состояние дорог. На 2023 год был запланирован ремонт 809,5 км дорог, на сегодня – 787 км или 97,2% уже отремонтированы.

Ранее аким сообщил, что до 2025 года в области планируют построить 13 новых водохранилищ для решения проблем с дефицитом поливной воды.