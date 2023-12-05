Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Около трех тысяч семей в Жамбылской области обеспечат жильем

Казахстан Жамблыская область жилье обеспечение Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК рассказал о проделанной работе и планах по развитию жилищной сферы, а также обеспечению населения питьевой водой и газом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Ербол Карашукеев, до конца года планируется обеспечить жильем 2732 семьи. В том числе в рамках выделенных 7,6 млрд тенге будут приобретены квартиры для 797 социально уязвимых категорий населения. 

"С начала года уже сдан в эксплуатацию 21 дом, что позволило закрыть потребность в жилье 1053 семей", – уточнил глава региона.

Казахстан Жамбылская область жилье обеспечение

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В настоящее время ведется подведение инженерной инфраструктуры к 869 участкам новых жилых массивов. 

Также для увеличения охвата централизованным питьевым водоснабжением населенных пунктов реализуются 54 проекта по строительству и реконструкции водопроводных сетей, 47 из которых будут завершены до конца этого года. 

"Реализуемые проекты позволят увеличить долю населения, охваченного питьевой водой, с 94,8% до 96,5% на селе и с 93,6% до 97,5% в городах". Ербол Карашукеев

 Казахстан Жамбылская область жилье обеспечение

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По его словам, вдобавок до конца года планируется подключить 9 тыс. человек в 11 населенных пунктах к газу. Этому будет способствовать реализация 16 проектов на сумму 11,8 млрд тенге в 36 населенных пунктах. 

Продолжается дальнейшее улучшение состояние дорог. На 2023 год был запланирован ремонт 809,5 км дорог, на сегодня – 787 км или 97,2% уже отремонтированы. 

Ранее аким сообщил, что до 2025 года в области планируют построить 13 новых водохранилищ для решения проблем с дефицитом поливной воды.

Читайте также

14 директоров школ в ЗКО наказали за просмотр запрещенных сайтов учениками
14 директоров школ в ЗКО наказали за то, что дети посещали сайты со сценами насилия и суицида
Где в Казахстане будет хорошая погода 6 декабря, рассказали синоптики
Где в Казахстане будет хорошая погода 6 декабря, рассказали синоптики
Сколько студентов колледжей живут в хостелах в Казахстане
Сколько студентов казахстанских колледжей живут в хостелах
Оксана Скибан
Карашукеев Ербол Жамбылская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5-6 декабря
В Астане метель, в Алматы снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана 5-6 декабря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: