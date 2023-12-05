Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

14 директоров школ в ЗКО наказали за то, что дети посещали сайты со сценами насилия и суицида

14 директоров школ в ЗКО наказали за просмотр запрещенных сайтов учениками Фото: pixabay
Директоров 14 школ в Западно-Казахстанской области привлекли к ответственности за то, что они не обеспечили блокировку запрещенного интернет-контента в кабинетах информатики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области, в Теректинском районе надзорное ведомство выявило нарушения в 14 школах. Там несовершеннолетние ученики имели доступ к запрещенным сайтам прямо из кабинетов информатики.

Прокуратура провела мониторинг и установила, что дети могли свободно посещать сайты, на которых в открытом доступе находился контент со сценами насилия и суицида. Ведомство внесло акт надзора в региональный Департамент по обеспечению качества в сфере образования. По его итогам директоров 14 школ оштрафовали по ч. 7-2 ст. 409 КоАП РК на 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Сейчас все сайты, доступ к которым из кабинетов информатики был нежелательным, в школах заблокировали.

Ранее стало известно, что в школах Алматинской области дети могли прямо в кабинетах информатики посещать порносайты.

Читайте также

Полицейские Жамбылской области пересядут на электромобили
Жамбылская полиция пересаживается на электромобили: мнение акима
Гани Бейсембаев: Казахстан вошел в топ-50 стран по математике и естествознанию
Гани Бейсембаев о рейтинге PISA: Казахстан вошел в топ-50 стран по математике и естествознанию
Казахстанским работодателям проще платить штрафы, чем устранять причины травм на производстве
Светлана Жакупова о травмах на производстве: Работодателю проще заплатить штраф, чем устранить нарушения
Никита Дробны
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: