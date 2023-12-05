14 директоров школ в ЗКО наказали за то, что дети посещали сайты со сценами насилия и суицида

Директоров 14 школ в Западно-Казахстанской области привлекли к ответственности за то, что они не обеспечили блокировку запрещенного интернет-контента в кабинетах информатики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области, в Теректинском районе надзорное ведомство выявило нарушения в 14 школах. Там несовершеннолетние ученики имели доступ к запрещенным сайтам прямо из кабинетов информатики.

Прокуратура провела мониторинг и установила, что дети могли свободно посещать сайты, на которых в открытом доступе находился контент со сценами насилия и суицида. Ведомство внесло акт надзора в региональный Департамент по обеспечению качества в сфере образования. По его итогам директоров 14 школ оштрафовали по ч. 7-2 ст. 409 КоАП РК на 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Сейчас все сайты, доступ к которым из кабинетов информатики был нежелательным, в школах заблокировали.

Ранее стало известно, что в школах Алматинской области дети могли прямо в кабинетах информатики посещать порносайты.