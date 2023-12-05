В ЗКО школьники во время уроков просматривали сайты, пропагандирующие суицид

Прокурорская проверка в школах Западно-Казахстанской области выявила факты свободного доступа учеников к запрещенным интернет-сайтам. За это 14 педагогов привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры Западно-Казахстанской области, нарушения выявлены в 14 школах области. Во время уроков ученики посещали сайты суицидального содержания.

"Установлено наличие возможности свободного посещения несовершеннолетними различных сайтов суицида и сцен насилия. Таким образом, за допущенные нарушения внесен акт прокурорского надзора в Департамент по обеспечению качества в сфере образования области, по результатам которого к административной ответственности по статье 409, части 7-2 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 14 директоров школ", – говорится в сообщении надзорного органа.

В начале 2023 года в соцсетях распространили видео, как в одном из учебных заведений Алматы учащиеся на уроке просматривали видео порнографического характера. После этой истории прокуратура города провела анализ защищенности учащихся общеобразовательных школ от запрещенной информации.