Сильнейший гололед в Астане: пострадали 117 человек

Фото: Zakon.kz

С утра 5 декабря 2023 года в столице Казахстана бушует непогода. Город превратился в большой в каток. Из-за этого в Астане усилена работа травматологических пунктов, сообщает Zakon.kz.

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