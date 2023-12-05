Сильнейший гололед в Астане: пострадали 117 человек
Фото: Zakon.kz
С утра 5 декабря 2023 года в столице Казахстана бушует непогода. Город превратился в большой в каток. Из-за этого в Астане усилена работа травматологических пунктов, сообщает Zakon.kz.
По данным управления общественного здравоохранения города, с утра в травматологические пункты уже обратились 117 человек.
"В связи с погодными условиями на 13:00 в травматологические пункты поступило 117 обращений, из которых 13 – дети. Из них уличные – 98 (семеро детей). Госпитализированы 12 взрослых пациентов".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы
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Стоит отметить, что коммунальщики Астаны работают в круглосуточном усиленном режиме.
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Из-за разбушевавшейся непогоды к астанчанам обратился аким столицы Женис Касымбек.
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