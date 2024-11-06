Уроки сократили в школах Астаны
Фото: freepik
В Астане сегодня, 6 ноября 2024 года, школьникам сократили длительность уроков. Об этом рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.
Причина – резкое усиление ветра.
"6 ноября в связи с ухудшением погодных условий (увеличением скорости ветра до 30 м/с) со второго урока второй смены уроки будут сокращены до 30 минут. Классным руководителям необходимо оповестить родителей о том, что учащихся будут отпускать только в сопровождении взрослых", – сообщили в Управлении образования Астаны.
Ранее в связи с усилением ветра столичные спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности.
По данным РГП "Казгидромет", 6-7 ноября в Астане ожидается сильный ветер. Синоптики прогнозируют ветер юго-западный с порывами 23-28 м/с, порой до 30 м/с.
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