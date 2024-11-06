Уроки сократили в школах Астаны

Фото: freepik

В Астане сегодня, 6 ноября 2024 года, школьникам сократили длительность уроков. Об этом рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

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