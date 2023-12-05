В Кызылорде женщина поверила мошеннику и оформила кредит на 380 тысяч тенге
Согласно материалам уголовного дела, мошеннику удалось убедить в своей порядочности не менее пяти девушек. Он пообещал, что будет самостоятельно выплачивать долги, а спешка вызвана временными затруднениями в получении кредита.
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Как рассказала одна из жертв афериста, мужчина уговорил ее оформить кредит на приобретение дорогого смартфона. Заполучив телефон, молодой человек продал его, а деньги использовал в собственных целях. После этого аферист перестал выходить на связь. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 380 тысяч тенге.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 22-летнего молодого человека. Он дал признательные показания. Полицейские установили причастность злоумышленника еще к четырем аналогичным преступлениям. Причем в каждом случае потерпевшими являются девушками", – сообщили в ДП Кызылординской области.
В марте 2023 года мы рассказывали об истории жительницы Астаны, которая тоже стала жертвой афериста. Многодетный женатый мужчина завел роман по переписке и выманил у нее 91,6 млн тенге.