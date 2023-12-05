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В Кокшетау спасли двоих детей, оказавшихся запертыми в квартире

В Кокшетау спасли двоих детей, оказавшихся запертыми в квартире Фото: pixabay
Спасатели успешно освободили детей 2020 и 2022 года рождения, которые оказались запертыми в квартире, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел, когда родители не смогли открыть квартиру, в котором находились малыши. Они оперативно вызвали спасателей, сообщили 5 декабря в ДЧС Акмолинской области. 


Прибывшие на место происшествия специалисты смогли открыть двери. Дети были благополучно переданы маме, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители попросили родителей быть более внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось о спасательной операции в Экибастузе: троих маленьких детей и их мать спасли из горящей квартиры пожарные. 

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Жанель Абдрахманова
Кокшетау
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