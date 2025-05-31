В Кокшетау спасли подростка из запертой квартиры

В Кокшетау спасатели вызволили подростка из запертой квартиры и передали родителям, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Акмолинской области, экстренно на место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда.

"В квартире оказался запертым подросток 15 лет. Для проведения спасательной работы по открыванию двери в квартире одного из многоквартирных жилых домов на место выехали сотрудники ДЧС", – говорится в информации.

Отмечается, что спасатели с помощью шанцевых инструментов открыли дверь и вошли в квартиру.

Подростка передали матери.

29 мая 2025 года в Кызылординской области мать оштрафовали за пьянство сына-подростка. В суде женщина признала свою вину и пообещала, что подобное не повторится.