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Смерть роженицы в Атырау: медикам вынесли приговор

Смерть роженицы в Атырау: медикам вынесли приговор Фото: zakon.kz
Трагедия произошла в январе прошлого года. 38-летняя женщина родила в атырауской модульной больнице. Но на следующий день у нее неожиданно началось кровотечение. На скамье подсудимых оказались шестеро медиков, сообщает Zakon.kz.

В Атырау вынесли приговор медикам, которых обвиняли в смерти роженицы. Троих из шести подсудимых оправдали. Двое получили по два с половиной года условно. И только одного фигуранта скандального дела приговорили к реальному сроку – двум с половиной годам тюрьмы, сообщает телеканал КТК. 

Согласно материалам уголовного дела, во время родов женщина получила травмы – ей сдавили грудную клетку и сломали два ребра. А после врачи не смогли найти роженице кровь для переливания. Согласно приговору, каждый осужденный обязан выплатить семье умершей пациентки по 5 миллионов тенге.

Но близкие роженицы таким исходом дела недовольны.

Ранее сообщалось о трагическом случае в Караганде: 40-летний Торежан Макашев скончался 8 ноября после укола с антибиотиком. Как сообщили родные, мужчина умер от анафилактического шока, который стремительно развился после укола антибиотика. В смерти полицейского родственники винят врачей.

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