Проходила свидетелем по делу: смерть врача после допроса расследуют в Казахстане

В Есильском районе Акмолинской области произошла трагедия: 38-летняя женщина, работавшая терапевтом в местной районной больнице, покончила с собой после визита на допрос в Департамент экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 октября 2026 года Instagram-паблик Nayza Kokshe, погибшая врач только вернулась из отпуска, который проводила в Алматы.

По их данным, накануне несчастья женщину вызвали в Кокшетау на допрос в Департамент экономических расследований (ДЭР).

"Сегодня убитая горем мама и сестра задаются вопросом: почему умерла Катя? Известно лишь, что перед несчастьем врача вызывали на допрос в Кокшетау, в Департамент экономических расследований. Как стало известно, она проходила свидетелем по уголовному делу. Свидетелем, а не подозреваемой. Что произошло в ДЭР? У врача изъяли телефон", – говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что домой молодая женщина вернулась в крайне подавленном состоянии, успела позвонить сестре с домашнего телефона матери и ушла к себе.

На следующее утро терапевт не вышла на работу, а вечером сестра обнаружила ее мертвой. На месте трагедии погибшая оставила короткую предсмертную записку маме со словами: "Буду скучать".

В правоохранительных органах подтвердили факт гибели медработника и начавшееся расследование.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что 38-летняя жительница Есильского района совершила суицид. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области корреспонденту Zakon.kz.

17 августа сообщалось о трагедии в Жамбылской области, где при странных обстоятельствах нашли мертвой молодую маму восьмимесячного ребенка.