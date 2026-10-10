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Происшествия

Проходила свидетелем по делу: смерть врача после допроса расследуют в Казахстане

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 22:47 Фото: unsplash
В Есильском районе Акмолинской области произошла трагедия: 38-летняя женщина, работавшая терапевтом в местной районной больнице, покончила с собой после визита на допрос в Департамент экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 октября 2026 года Instagram-паблик Nayza Kokshe, погибшая врач только вернулась из отпуска, который проводила в Алматы.

По их данным, накануне несчастья женщину вызвали в Кокшетау на допрос в Департамент экономических расследований (ДЭР).

"Сегодня убитая горем мама и сестра задаются вопросом: почему умерла Катя? Известно лишь, что перед несчастьем врача вызывали на допрос в Кокшетау, в Департамент экономических расследований. Как стало известно, она проходила свидетелем по уголовному делу. Свидетелем, а не подозреваемой. Что произошло в ДЭР? У врача изъяли телефон", – говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что домой молодая женщина вернулась в крайне подавленном состоянии, успела позвонить сестре с домашнего телефона матери и ушла к себе.

На следующее утро терапевт не вышла на работу, а вечером сестра обнаружила ее мертвой. На месте трагедии погибшая оставила короткую предсмертную записку маме со словами: "Буду скучать".

В правоохранительных органах подтвердили факт гибели медработника и начавшееся расследование.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что 38-летняя жительница Есильского района совершила суицид. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области корреспонденту Zakon.kz.

17 августа сообщалось о трагедии в Жамбылской области, где при странных обстоятельствах нашли мертвой молодую маму восьмимесячного ребенка.

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Канат Болысбек
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