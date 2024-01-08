14 директоров школ привлекли к ответственности в ЗКО

В 14-ти школах Западно-Казахстанской области дети имели свободный доступ к сайтам, содержащим суицидальные и насильственные сцены. По представлению прокуратуры ЗКО директоров школ привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники прокуратуры Жангалинского района ЗКО провели анализ, в ходе которого установили факты свободного доступа несовершеннолетних учеников в стенах 14-ти учреждений образования (в кабинетах информатики) к запрещенным интернет-контентам.

"В ходе мониторинга установлено наличие возможности свободного посещения несовершеннолетними различных сайтов суицида и сцен насилия... За допущенные нарушения внесен акт прокурорского надзора в Департамент по обеспечению качества в сфере образования области, по результатам которого к административной ответственности по ч. 7-2 ст. 409 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 14 директоров школ", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры ЗКО 8 января 2024 года.

В надзорном органе отметили, что в настоящее время ведутся работы по установлению ограничения к доступу интернет на подобные сайты во всех учреждениях образования района.

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