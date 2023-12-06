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В Алматы планируют реконструкцию цирка, зоопарка и театра

декорации ТЮЗ Фото: Zakon.kz
Алматинский цирк, зоопарк и ТЮЗ им. Н.САЦ ожидает реконструкция, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал на брифинге РСК заместитель акима города Арман Кырыкбаев.

В городе планируют открыть 20 библиотек, музейный комплекс "Райымбек батыр", центр сакской культуры на базе археологического парка "Боралдайские сакские курганы, молодежный театр "Жаңа ғасыр".

Также будет проведена реставрация и обновление экспозиций в нескольких музеях.

В Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском и Турксибском районах откроются новые библиотеки в формате коворкинг-центров. Для этого выкупят 5 помещений.

До конца года планируется модернизация двух библиотек, после чего показатель обновленных библиотек составит 90%.

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