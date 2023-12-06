1,5 млрд тенге выделят на решение проблемы с качеством воды в Кокшетау

На брифинге в СЦК 6 декабря аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал, какую работу проводят в регионе по обеспечению населения качественной питьевой водой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы региона, в 2024 году в Кокшетау обеспечат подачу качественной питьевой воды.

"Небезызвестная проблема областного центра – Кокшетау, – качество питьевой воды. В этом году из бюджета области на реконструкцию и расширение водоочистительных сооружений выделили 1,5 млрд тенге. При строительстве предусмотрено современное технологическое оборудование, что обеспечит качественной питьевой водой жителей областного центра. Ввод объекта выполнят в 2024 году". Марат Ахметжанов

В целом, по его словам, вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой в регионе планомерно решают.

"В этом году выделили более 21 млрд тенге на реализацию 61 проекта по развитию водоснабжения. Из них планируется завершить 15 проектов по строительству и реконструкции 120 км водопроводных сетей. До конца года показатель по обеспеченности водой в городах будет увеличен. В этом году охватим централизованным водоснабжением 12 тысяч населения, за счет установки 19 комплексных блок-модулей дополнительно будет охвачено 4 тысячи человек". Марат Ахметжанов

Аким добавил, что не менее актуальным моментом остается водоснабжение сел.



"Нуринский групповой водопровод – этому объекту уже более 50 лет, и износ составляет 90%. Вопрос реконструкции водопровода решается совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации. В этом году планируем завершить работы по строительству магистрального водовода, который стабилизирует подачу воды в Егиндыкольский, Коргалжынский районы". Марат Ахметжанов

Ранее аким назвал проблему, которая мешает развиваться столичной агломерации, и поделился планами, как власти региона намерены ее решить.