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Как улучшат сервис на курортах Щучинско-Боровской зоны

Казахстан Акмолинская область курорты сервис меры Фото: pexels
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК рассказал о дальнейшем развитии туристической отрасли региона и какие меры принимают для улучшения сервиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Приоритетной отраслью региона является развитие сферы туризма. Как отметил аким, Щучинско-Боровскую курортную зону посещает порядка одного миллиона туристов в год из разных точек мира.

"По сравнению с прошлым годом количество туристов выросло: около одного миллиона туристов посетило курортные места Акмолинской области. Но мы понимаем, что нужно дальнейшее развитие, потому что мы пристоличная область, у нас богом данные уникальные места: Боровое, Акколь, Зеренда, Щучинск, Сандыктау. Коргалжынский заповедник, Ерейментау и другие. То есть у нас очень, можно сказать, сакральные, заповедные, уникальные со всех сторон природные красоты, которые не уступают мировым курортам". Марат Ахмежанов

Он уточнил, что главной задачей местных властей является повышение качества оказания сервисных услуг. 

"Говорят, что не соответствует цена тому сервису, который предоставляют. Теперь для этого необходимо развивать бизнес. По ценам – это рынок, если будет конкуренция, люди будут выбирать сами. Будет инфраструктура. Создаются дополнительные парковочные места. В Щучинско-Боровской зоне предусмотрено три тысячи парковочных мест. Кроме того в Акколе большой проект создается, строят пятизвездочный отель. Есть и другие за счет частных средств. Еще проведем работу, чтобы сделать логотип "Бурабай" знаковым и узнаваемым. В три раза мы увеличили затраты на уборку территорий комслужбам, закупили новые контейнеры, чтобы мусора не было, поменяли график: теперь будут шесть раз мусор вывозить, раньше было один раз в сутки". Марат Ахметжанов

По данным акимата Акмолинской области, туристский кластер региона насчитывает более 600 предприятий, здесь заняты свыше 22 тыс. акмолинцев. В текущем году оказано услуг по размещению туристов на 16,5 млрд тенге, с ростом на 29% к уровню 2022 года. 

"Президент страны подчеркнул необходимость реализации прорывных проектов для развития регионального туризма. Над этим мы сейчас работаем. Хочу отметить, что сейчас в области успешно реализуются 65 инвестиционных проектов на 23 млрд тенге, направленных на развитие туризма. По итогам 10 месяцев, за январь-октябрь, объем инвестиций в основной капитал увеличился почти в два раза и составил 23,3 млрд тенге. В 2022 год за 10 месяцев – 13,8 млрд тенге". Марат Ахметжанов

На 2024 год запланировано 30 новых проектов на сумму инвестиций более 25 млрд тенге.

Ранее глава региона информировал, что к интернету Starlink от компании Илона Маска в Акмолинской области подключат все малокомплектные школы.

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