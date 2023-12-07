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Законодательство РК

В 833 раза занизили стоимость дефицитной земли чиновники из Павлодарской области

В 833 раза занизили стоимость дефицитной земли чиновники в Павлодарской области Фото: freepik
В Павлодарской области дорогостоящий участок дефицитной пастбищной земли отдали в аренду по цене в 833 раза ниже реальной, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области 7 декабря, надзорное ведомство выявило в регионе грубые нарушения закона в сфере земельных отношений.

Прокуратура выяснила, что в Павлодарской области дефицитные участки пастбищ и пашен регулярно выдавали в аренду без конкурсов и занижали плату за пользование землей. В одном из случаев чиновники установили цену за аренду дорогостоящего участка в 60 тыс. тенге за год – хотя реальная цена была в 833 раза выше (50 млн тенге).

"При колоссальной нехватке пастбищных земель для нужд населения их выдавали "в одни руки". К примеру, в Иртышском районе при дефиците 47 тыс. га земли незаконно выдавали частным лицам. По одному из таких фактов в указанном районе в судебном порядке обеспечили возврат пастбищ площадью свыше 3 тыс. га", – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры региона.

По фактам злоупотребления должностными полномочиями в сфере земельных отношений прокуратура Павлодарской области начала досудебное расследование по п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК. Проверки продолжаются.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменят правила предоставления прав на земельные участки под ИЖС.

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