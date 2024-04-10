Хозяйство "Вильгельм" в Павлодарской области незаконно получило земли на 20 лет

Прокуроры Павлодарской области вернули государству земельный участок стоимостью более двух миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства за 10 апреля 2024 года, прокуратурой района Тереңкөл выявлен факт необоснованного предоставления крестьянскому хозяйству (КХ) "Вильгельм" 1552 га пастбищ сроком на 20 лет.

"Департаментом по управлению земельными ресурсами по акту надзора прокуратуры района подан иск о признании недействительным договора аренды земли. Решением СМЭС области в иске Департамента отказано". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

При этом суд не принял во внимание, что участок не мог быть предоставлен, поскольку относится к землям населенного пункта и предназначен для выпаса скота местного населения.

"По апелляционному ходатайству прокуратуры Павлодарской области решение суда изменено, иск удовлетворен. Земля стоимостью 2,1 млрд тенге возвращена государству". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Днем ранее, 9 апреля, стало известно, что прокуроры Алматы вернули государству часть здания Казахского национального педагогического университета (КазНПУ) имени Абая. В ведомстве подчеркнули, что здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения.