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Любопытная лиса в заповеднике на востоке Казахстана заглянула в камеру

Любопытная лиса в заповеднике на востоке Казахстана заглянула в камеру Фото: pixabay
На территории РГУ "Маркакольский государственный природный заповедник" на фотоловушку на участке "Ельник" была заснята лисица, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана 7 декабря 2023 года на странице в Instagram.

Cпециалисты отмечают, что обыкновенная лисица (Vulpes vulpes) – хищное млекопитающее семейства псовых, наиболее распространенный и самый крупный вид рода лисиц.

Лисица часто встречается на территории Маркакольского заповедника.

Этот вид животных необычайно красив, изящество этому животному придают стройное вытянутое тело, тонкие лапки длинные с мягкими подушечками, на которые опирается лисица при ходьбе.

Но главным украшением лисицы является, конечно же, ее длинный, пушистый хвост. Хвост выполняет важную функцию, придает баланс при беге, также зимой служит "одеялом" от морозов.

Лисы более активно ведут ночной образ жизни, но, бывает, встречаются и днем. Лисы ведут одиночный образ жизни и только к лету заводят семьи.

22 ноября 2023 года стало известно, что в Казахстане появится новый заповедник. Какую площадь займет резерват для тюленей, в Министерстве экологии пока не решили.

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Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
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