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В Казахстане появится новый заповедник

В Казахстане появится новый заповедник Фото: pixabay
В 2024 году на Каспии появится резерват для тюленей. Правда, какую площадь он займет, в Министерстве экологии пока не решили, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в стране сокращается популяция тюленей.

По разным оценкам, их численность составляет около 300 тысяч особей – в 5 раз меньше, чем в прошлом веке.

Эксперты называют разные причины: браконьерство, изменение экосистемы и нефтяной промысел.

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Какие причины приводят к гибели тюленей

Как отмечено в публикации "Хабар 24", резерват, можно сказать, единственный способ сохранить популяцию тюленей.

Это будет специальная заповедная зона под особой охраной. Обозначат ее в тех местах, где обычно обитают исчезающие животные.

"Резерват будет создан в качестве самостоятельного юридического лица. В настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования проекта. На это выделено 180 миллионов тенге. Эксперты выясняют, какую территорию резерват должен занимать, определяется штат сотрудников".Ерасыл Суыкбаев, руководитель управления Комитета рыбного хозяйства МЭПР РК

Биологи добавляют, это важный шаг. Вот только впереди еще много работы.

"Очень сложно договориться с природопользователями именно по хозяйственной деятельности. Мы понимаем, что там затрагиваются интересы и нефтяных компаний, также природопользователей, например, рыбаков, потому что там могут находиться рыболовные участки".Асель Баймуканова, биолог

Эксперты хотят, чтобы в Минэкологии прислушались к их мнению. Кроме того, по словам биологов, не все их рекомендации были учтены.

"Места размножения каспийского тюленя входят в государственный природный резерват. Какая-то часть. Мы говорим еще о том, что нужно туда добавить и лежбища в среднем Каспии, острова Кендерли. После размножения и после линьки они проводят время в казахстанской части Каспия, а потом мигрируют в южную часть Каспия".Асель Баймуканова

Ежегодно на побережье Каспия находят десятки мертвых туш тюленей. 16 октября 2023 года министр экологии Ерлан Нысанбаев рассказал, что количество погибших животных на Каспийском море увеличилось. Глава ведомства пообещал дополнительно сообщить об истинных причинах гибели животных.

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