На каком этапе работа по строительству ТЭЦ в Кокшетау

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК сообщил, что по строительству ТЭЦ в Кокшетау заключен меморандум, сейчас подрядчики проходят процедуру экспертизы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня подписан меморандум по строительству ТЭЦ в городе Кокшетау.

"Это долгожданный проект. К сожалению, город Кокшетау оставался до последнего времени одним из последних областных центров, где не было своей ТЭЦ. В простонародье город Кокшетау называют "городом аристонов" – это водонагреватели". Марат Ахметжанов

Он уточнил, что ответственным за исполнение договоренностей по меморандуму является Министерство энергетики. Недавно глава этого ведомства посетил регион.

"На днях министр энергетики посетил наших подрядчиков, которые будут строить. Сейчас проходят экспертизу. На стадии завершения. Сразу после этого начнется строительство ТЭЦ. Она создаст дополнительные рабочие места. Кроме того, вы знаете, что даже в летнее время очень большое потребление электроэнергии. Мы провели расчет. Это снизит финансовые затраты наших потребителей электроэнергии". Марат Ахметжанов

В целом, по его мнению, ТЭЦ будет способствовать дальнейшему развитию города.

"Сейчас действуют две котельные мощностью более 300 гигакалорий в час, которые не обеспечивают полным образом теплоснабжение всего города. У нас дефицит при крупных строительствах. Расширение нашего города невозможно, потому что будет дефицит тепла. Строительство ТЭЦ, которая рассчитана на 500 ггигакалорий в час, закроет дефицит. Вдобавок будут подключены другие объекты теплоснабжения города, которые работают на автономных генерациях. Это даст новый толчок развитию". Марат Ахметжанов

При этом аким заверил, что ТЭЦ будет соответствовать всем требованиям экологической безопасности. Уже состоялось предварительное ознакомление с фильтрами этого объекта, которое показало, что выбросов будет в два раза меньше, чем сегодня производят две городские котельные.

Ранее стала известна стоимость строительства ТЭЦ в Кокшетау.