Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На каком этапе работа по строительству ТЭЦ в Кокшетау

Казахстан Акмолинская область ТЭЦ строительство этапы Фото: wikimedia
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК сообщил, что по строительству ТЭЦ в Кокшетау заключен меморандум, сейчас подрядчики проходят процедуру экспертизы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня подписан меморандум по строительству ТЭЦ в городе Кокшетау. 

"Это долгожданный проект. К сожалению, город Кокшетау оставался до последнего времени одним из последних областных центров, где не было своей ТЭЦ. В простонародье город Кокшетау называют "городом аристонов" – это водонагреватели". Марат Ахметжанов

Он уточнил, что ответственным за исполнение договоренностей по меморандуму является Министерство энергетики. Недавно глава этого ведомства посетил регион. 

"На днях министр энергетики посетил наших подрядчиков, которые будут строить. Сейчас проходят экспертизу. На стадии завершения. Сразу после этого начнется строительство ТЭЦ. Она создаст дополнительные рабочие места. Кроме того, вы знаете, что даже в летнее время очень большое потребление электроэнергии. Мы провели расчет. Это снизит финансовые затраты наших потребителей электроэнергии". Марат Ахметжанов

В целом, по его мнению, ТЭЦ будет способствовать дальнейшему развитию города.

"Сейчас действуют две котельные мощностью более 300 гигакалорий в час, которые не обеспечивают полным образом теплоснабжение всего города. У нас дефицит при крупных строительствах. Расширение нашего города невозможно, потому что будет дефицит тепла. Строительство ТЭЦ, которая рассчитана на 500 ггигакалорий в час, закроет дефицит. Вдобавок будут подключены другие объекты теплоснабжения города, которые работают на автономных генерациях. Это даст новый толчок развитию". Марат Ахметжанов

При этом аким заверил, что ТЭЦ будет соответствовать всем требованиям экологической безопасности. Уже состоялось предварительное ознакомление с фильтрами этого объекта, которое показало, что выбросов будет в два раза меньше, чем сегодня производят две городские котельные.

Ранее стала известна стоимость строительства ТЭЦ в Кокшетау.

Читайте также

Казахстан корь эпидситуация Минздрав заболеваемость
В Минздраве рассказали о скорости распространения кори в Казахстане
Казахстан Акмолинская область курорты сервис меры
Как улучшат сервис на курортах Щучинско-Боровской зоны
Центр для особенных детей Усть-Каменогорска стал лучшим в республике
Центр для особенных детей Усть-Каменогорска стал лучшим в республике
Оксана Скибан
Ахметжанов Марат Акмолинская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: