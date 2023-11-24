Абьюзеры должны стать "нерукопожатными" в Казахстане – омбудсмен

Фото: Офис Уполномоченного по правам человека в РК

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев на международной научно-практической конференции "Противодействие домашнему насилию: проблемы и пути решения" в Астане заявил о том, что абьюзеры должны стать "нерукопожатными" в стране, сообщает Zakon.kz.

На конференции эксперты выступили против бытового насилия.

"По данным "ООН-женщины", из 736 млн женщин в мире практически каждая третья в возрасте от 15 лет подвергается физическому или сексуальному насилию. Более 45 тысяч женщин во всем мире погибает от рук партнера ежегодно. 155 стран приняли законы о домашнем насилии, а в 140 странах действуют законы о сексуальных домогательствах на рабочем месте. Однако остаются проблемы с соблюдением этих законов, незаконные посягательства часто остаются безнаказанными. Это влечет большие издержки – увеличение нагрузки на здравоохранение, потери производительности и судебные расходы", – отметил Ластаев.

Омбудсмен заявил, что опасность семейно-бытового насилия нельзя недооценивать, она заключается не только в причинении вреда или гибели человека, но также сиротстве и травмах детей. Спикер также подчеркнул, что к чести нашей страны, Казахстан первым на постсоветском пространстве (в 2009 году) принял правовой акт о противодействии бытовому насилию, дав ему определение и закрепив юридическую ответственность.

По словам Ластаева, особое внимание важно уделять не только наказанию домашних тиранов, но и превенции и устранению условий для бытового насилия.

"Уровень образования, правового просвещения, исключение гендерных стереотипов, пропаганда здорового образа жизни и бытовых привычек являются не менее важными аспектами влияния. В обществе должна быть сформирована обстановка нетерпимости к насильникам и абьюзерам, они должны стать "нерукопожатными" в привычной среде общения". Артур Ластаев

Перед аудиторией выступил Игорь Рогов, председатель Комиссии по правам человека при президенте РК, член Венецианской комиссии Совета Европы от Казахстана, почетный президент криминологической ассоциации.

"Одной из проблем бытового насилия в рамках административного и уголовного законодательства является половинчатость принятых решений при введении уголовных поступков в Уголовный кодекс. Так, причинение легкого вреда здоровью и побои в 2014 году криминализировали, однако преступники отбывать наказание по аресту не могли, так как не было арестных домов, в результате по административным делам назначали арест, а по уголовным делам – штраф. В связи с чем пришлось в 2017 году "причинение легкого вреда и побои" перевести в административный кодекс. Необходимо все дела, рассматриваемые судом, перевести в Уголовный кодекс как уголовные проступки, при этом наказание в виде ареста должно отбываться так, как по административным делам сейчас". Игорь Рогов

Постоянный представитель программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа уделила внимание гендерным вопросам.

"В стране многое сделано для борьбы со всеми формами насилия против женщин. Все общество сосредоточено на том, как предотвратить и противодействовать домашнему насилию. Это очень сложный вопрос, и конечно же, в первую очередь он должен основываться на том, что мы защищаем права человека. Необходимо не допускать стигматизирования жертв насилия, а также признавать женщин как драйверов устойчивого развития общества". Катаржина Вавьерниа

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова рассказала о возможностях IT-решения "Цифровая карта семьи". Это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

Министр подчеркнула, что в карту необходимо внести данные о бытовом насилии.

"Нужно провести интеграцию с данными МВД. Есть база данных по административным правонарушениям, и если семья уже обращалась по фактам насилия, эта информация могла бы быть пополнена в цифровой карте, и данная семья была бы уже в поле зрения". Светлана Жакупова

Посол Европейского Союза в РК Кестусис Янкаускас поднял сразу несколько вопросов, включая заботу о жертвах насилия, которым нужна социальная, медицинская и финансовая помощь. Также он призвал обратить внимание на проблему сексуальных домогательств в учебных заведениях.

"Важно разработать образовательные программы по созданию в обществе "нулевой терпимости" к правонарушениям против женщин. В семье, школах и в университетах должны учитывать этот вопрос, а именно, строить открытый диалог и создавать все условия для неприятия такого факта". Кестусис Янкаускас

Также эксперты озвучили самые разные рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства (УК, УПК, УИК).

Ранее Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената высказался о положении женщин в Казахстане и привычке применения насилия в отношении слабого пола среди чиновников.