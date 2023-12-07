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Глава Шымкента перечислил достижения мегаполиса

Глава Шымкента перечислил достижения мегаполиса Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 7 декабря 2023 года обозначил главные достижения мегаполиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили Габита Сыздыкбекова назвать три достижения мегаполиса.

"Я свою деятельность в качестве акима Шымкента начал только три месяца назад и за это время я бы обозначил в качестве достижений возврат Дворца фосфорников и сквера Спутник в собственность города. Мы также принялись за чистоту города. Даже приятно ездить. Компании усилили свою работу и считаю, что город стал чище. Также увеличивается объем инвестиций в город. И в качестве плюсов можно назвать, что будет увеличено количество освещенных улиц и улучшено качество дорог", – ответил глава города.

Он также рассказал, когда будет решена проблема пробок в третьем мегаполисе Казахстана.

"Пробки бывают в часы пик. В первую очередь, мы поменяли движение на двух улицах – Казыбек би и Дулати, с усилением поворотного светофора. Это снизило уровень пробок. В следующем году мы предусматриваем внедрение новой интеллектуальной системы, которая будет регулировать движение в 150 перекрестах, что также будет содействовать снижению пробок и интенсивности движения. Также начата работа над пробивкой мелких улиц с выходом на большие магистрали, без строительства новых развязок", – сказал Габит Сыздыкбеков.

Он уверен, что это будет способствовать снижению нагрузки на центральные улицы.  

Ранее аким Шымкента сообщил, что инвестиции в экономику города увеличились в три раза.

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