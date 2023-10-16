Когда в Шымкенте дадут отопление

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поручил досрочно запустить тепловые сети. Об этом 16 октября 2023 года рассказали в пресс-службе акима мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что в ответ на многочисленные обращения от населения, связанные с падением температуры и холодами, аким города поручил ответственным заместителям и руководителям управлений активировать отопление досрочно.

"Согласно установленному графику, отопительный сезон должен был начаться 25 октября. Однако с 20 октября, в соответствии с постановлением главы города, начнется подача тепла в многоэтажные жилые дома и социальные объекты". Пресс-служба акима Шымкента

Согласно информации властей мегаполиса, в настоящее время к предстоящему отопительному сезону полностью готовы 23 котельные и 17 насосных станций, входящих в систему централизованного отопления.

В Алматы отопление начали подключать с 10 октября 2023 года. Отопительный период в южной столице начинается с учетом температурного режима. Подробнее тут.