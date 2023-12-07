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Аким Шымкента высказался о незаконных недропользователях

Аким Шымкента высказался о незаконных недропользователях Фото: pxhere
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 7 декабря рассказал, какие меры предпринимаются к незаконным недропользователям, которые разрабатывают русла рек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков признал, что есть проблема с недобросовестными недропользователями. 

"В основном вопрос есть в Абайском районе вдоль реки Бадам. К сожалению, некоторые граждане под предлогом предпринимательства в свое время приобрели в аренду  определенный участок реки Бадам. Насколько я помню – изначально целевое название было для разведения рыбы". Но в данном направление ни одной работы не было проведено. И этот участок использовался только для незаконной добычи щебня. Его в дальнейшем продавали", – пояснил он ситуацию.

На сегодня, по словам акима, проводятся интенсивные рейдовые работы и проверки, в том числе  внезапные, и постоянный контроль со стороны департамента полиции города.

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