Аким Шымкента высказался о незаконных недропользователях

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 7 декабря рассказал, какие меры предпринимаются к незаконным недропользователям, которые разрабатывают русла рек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков признал, что есть проблема с недобросовестными недропользователями.

"В основном вопрос есть в Абайском районе вдоль реки Бадам. К сожалению, некоторые граждане под предлогом предпринимательства в свое время приобрели в аренду определенный участок реки Бадам. Насколько я помню – изначально целевое название было для разведения рыбы". Но в данном направление ни одной работы не было проведено. И этот участок использовался только для незаконной добычи щебня. Его в дальнейшем продавали", – пояснил он ситуацию.

На сегодня, по словам акима, проводятся интенсивные рейдовые работы и проверки, в том числе внезапные, и постоянный контроль со стороны департамента полиции города.