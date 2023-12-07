Ерболат Досаев: Обеспечим водой даже в самое жаркое время

Аким Алматы Ерболат Досаев не исключил, что проблемы с нехваткой воды, которые ощущались летом 2023 года, могут повториться в будущем. Для того, чтобы обеспечить людей водой, в акимате Алматы решили подключить южную часть города к подземным источникам, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата, строительство первого масштабного проекта по подключению южной части города к подземным источникам водоснабжения завершат до 25 декабря 2023 года.

"Мы добавляем дополнительные мощности: новые резервуары позволят нам снизить нагрузку на инженерные сети. Проблемы водоснабжения, с которыми мы столкнулись летом текущего года, могут повторяться. По завершении текущего проекта мы подтянем дополнительно воду с Талгарского водовода. Закончим к лету, и все, что выше аль-Фараби, это касается, в первую очередь, Медеуского и Бостандыкского районов, железно обеспечим водой даже в самое жаркое время", – подчеркнул аким Алматы Ерболат Досаев.

Фото: пресс-службы акимата Алматы

Помимо строительства резервуаров в Алматы проводится реконструкция трех существующих скважин возле действующей насосной станции "Каптаж". Проводимые работы позволят увеличить объем извлекаемой из скважин воды почти вдвое. В результате строительство резервуаров позволит обеспечить водоснабжением свыше 20 тысяч жителей микрорайонов. Каменское плато, Юбилейный, Кольсай и Музтау.

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