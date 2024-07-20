Казахстанцам снова "обещают" разовую социальную выплату

В Сети распространяется сообщение о разовой социальной выплате в 150 тысяч тенге, которая якобы причитается каждому казахстанцу. Данное объявление – фейк, сообщает Zakon.kz.

Мошенническую схему о якобы запущенной новой госпрограмме изобличил портал stopfake.kz. Мошенники для придания информации достоверности используют изображение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Злоумышленники утверждают, что о выплате сообщили ряд министерств. Мы проверили эту информацию. Ни одно из ведомств не размещало подобной новости. Ничего нет ни на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК, ни на сайте Министерства финансов РК", – пишет портал.

Кроме того, благотворительный фонд, на который ссылаются аферисты, не существует.

Также мошенники утверждают, что эта госпрограмма проводится совместно с Halyk Bank. Но на официальном портале финансового учреждения нет ни одного слова о выплатах. На официальном сайте президента сообщений подобного рода тоже нет.

"Преступники оставили ссылку, по которой нужно перейти и проверить наличие выплаты с помощью ИИН. Это не что иное, как приманка. Оставив данные на сомнительном сайте, вы передадите важную информацию о себе в руки неизвестных людей. Они могут использовать ее в корыстных целях", – заключили в stopfake.

Ранее к казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414.