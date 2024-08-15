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17 человек заразились инфекциями после помощи стоматологов и хирургов в ЗКО

инфекциями заразились 17 человек после помощи стоматологов и хирургов в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 19:04 Фото: pixabay
Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что за шесть месяцев 2024 года в области зарегистрировали 17 случаев заражения различными инфекциями при оказании медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", из них девять случаев произошли в стоматологических организациях, пять случаев – в хирургических медицинских организациях, три случая – в роддомах.

Как уточняется, в 2023 году зарегистрировали всего девять случаев.

Главный санврач ЗКО отметил, что после этого в стоматологических организациях организовали семинар "Требования к стоматологическим организациям и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, среди стоматологических организаций".

Ранее сообщалось, что заболеваемость сальмонеллезом в Алматы выросла в два раза.

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Западно-Казахстанская область 2024 год Стоматология Инфекции Хирургия
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