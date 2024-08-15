17 человек заразились инфекциями после помощи стоматологов и хирургов в ЗКО

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что за шесть месяцев 2024 года в области зарегистрировали 17 случаев заражения различными инфекциями при оказании медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", из них девять случаев произошли в стоматологических организациях, пять случаев – в хирургических медицинских организациях, три случая – в роддомах.

Как уточняется, в 2023 году зарегистрировали всего девять случаев.

Главный санврач ЗКО отметил, что после этого в стоматологических организациях организовали семинар "Требования к стоматологическим организациям и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, среди стоматологических организаций".

Ранее сообщалось, что заболеваемость сальмонеллезом в Алматы выросла в два раза.