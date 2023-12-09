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Метель в Алматы: часть трассы на Хоргос закрыта из-за непогоды

Метель в Алматы: часть трассы на Хоргос закрыта из-за непогоды Фото: pxhere
Метель и снег обрушились на южный мегаполис и стали причиной для закрытия части трассы Алматы-Хоргос, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент по ЧС города.

Как сообщает "КазАвтоЖол", с 02:00 9 декабря в связи с ухудшением погодных условий – метель и снег – закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения "Алматы-Шелек-Хоргос" с 24 км (с. Отеген батыр) по 254 км (с. Айдарлы).


В ряде регионов Казахстана ударили сильные морозы. Из-за сложных погодных условий отменяются занятия в школах и вузах. Так, в Степногорске уже произошла авария на теплотрассе. О последствиях первых декабрьских морозов рассказали корреспонденты Zakon.kz.

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