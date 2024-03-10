Дорожники расчищают республиканские трассы в Акмолинской области

В Акмолинской области 10 марта расчищают республиканские трассы от снега и посыпают их противогололедных материалом, сообщает Zakon.kz.

В выходные на большей части Акмолинской области наблюдался туман и усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.

"Сотрудники Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" в целях обеспечения безопасного проезда производят подсыпку противогололедного материала, а также очищают дорожное полотно и обочины от снега. Работы ведутся в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 10 марта 2024 года введено ограничение на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана.