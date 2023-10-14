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На Шымбулаке устраняют последствия снегопада

Городские коммунальные службы производят уборку снега на Шымбулаке Фото: пресс-служба Акимата
Городские коммунальные службы производят уборку снега на Шымбулаке. В связи с выпадением обильных осадков подтоплены дворовые территории частных домов, производится уборка снега на дорогах в предгорьях Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным оперативного дежурного по ЧС, зафиксировано два подтопления дворовых территорий частного жилого сектора в Жетысуском и Турксибском районах.

"Произведена откачка воды. Остальные случаи заторов арычных переходов устраняются на местах патрульными бригадами. В целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям в ночную смену было задействовано 34 дежурных бригадв, 114 ед. техники, 23 мотопомпы, 115 дорожных рабочих. С 8 утра обеспечен выход 38 дежурных бригад, 166 ед. спецтехники, 23 мотопомпы и 468 дорожных рабочих", – сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы.
горы Алматы, коммунальщики снег убирают

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как уточнили в ведомстве, в связи с выпадением снега на Шымбулаке производится посыпка противогололедными материалами, уборка снега с дороги на участке от бывшего экопоста до Шымбулака.


При этом для ограничения дорожного движения выставлен пост дорожной полиции.

Городские коммунальные службы производят уборку снега на Шымбулаке

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По данным ГУ "Селезащита", уровень воды в реках Алматы находится в норме.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Поздно вечером 13 октября на Медеу выпал снег. Сообщениями об этом стали делиться алматинцы.

Синоптики прогнозировали в Алматы дождь и сильный ветер, но к вечеру на Медеу пошел дождь с переходом в снег. Судя по кадрам, осадков не так много, но алматинцы уже чувствуют приближение зимы.

Ранее в "Казгидромете" рассказали о погоде в Алматы на неделю.

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