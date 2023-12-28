Платные тротуарные парковки заработают в нескольких районах Алматы

В Алматы с 30 декабря 2023 года заработает поминутная оплата платной тротуарной парковки в Бостандыкском, Турксибском, Жетысуском и Наурызбайском районах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали сегодня, 28 декабря, в пресс-службе акимата южной столицы:

в Бостандыкском районе будет работать девять зон и 710 парковочных мест, включая 45 мест для людей с ограниченными возможностями;

в Турксибском районе – одна зона, 305 паркомест, 15 мест для людей с ограниченными возможностями;

в Жетысуском районе – две зоны, 201 паркоместо и 20 для людей с инвалидностью;

в Наурызбайском – одна зона на 75 парковочных мест, два места для людей с ограниченными возможностями.

В свою очередь КГП "Алматыпаркинг" для удобства рекомендует пользоваться мобильным приложением "Парковки Алматы".

Режим работы платной тротуарной парковки начинается ежедневно с 8:00 до 19:00. Стоимость одного часа составляет 100 тенге.

За парковочное место можно производить предоплату следующими способами:

поминутно через мобильное приложение "Парковки Алматы". Данное приложение можно скачать на телефон в Play Market и Apple Store;

на сайте almaty-parking.kz;

по QR-коду на информационных табличках через мобильное приложение Kaspi.kz;

терминал kassa 24.

Также сообщается, что у абонентов Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel есть возможность оплатить парковку с баланса мобильного счета, отправив SMS-сообщение по номеру "1309". Для оплаты необходимо указать номер парковки, указанный на табличке, номер авто и количество часов через знак "*". К примеру, 6021*123ААА02*1.

На сегодня коммунальным предприятием активно разрабатываются возможности увеличения способов оплаты, в том числе путем интеграции QR-оплаты через банки второго уровня.

11 сентября 2023 года система платных парковок была запущена в Медеуском районе и 11 декабря в Алмалинском районе. При этом парковки площадочного типа в городе работают в штатном режиме.

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Фиксация нарушений происходит в автоматическом режиме, мобильными комплексами (спецавто).

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Как отметили в КГП "Алматыпаркинг", вопрос организации резидентных соглашений и абонементов находится в разработке. Правом бесплатной парковки транспортных средств в границах зоны платной парковки Алматы обладают льготные категории граждан. Обращения принимаются онлайн через сервис eOtinish, по ссылке на сайте almaty-parking.kz, либо предоставить указанный пакет документов по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, ул. Байсеитовой, 40, нежилое помещение 71, 5-й кабинет. Сall-центр: +7 (727) 390-8000 работает с 8:00 до 20:00 ежедневно.