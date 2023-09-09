В Медеуском районе Алматы начнут функционировать платные парковки

С 11 сентября текущего года заработает почасовая оплата платной тротуарной парковки в Медеуском районе города Алматы. Стоимость одного часа – 100 тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам акимата, парковки были бесплатными с 15 июля.

"Парковки тротуарного типа были бесплатными с 15 июля 2023 по 11 сентября 2023 года, поскольку не было подключено программное обеспечение нового единого оператора платных парковок – "Алматы паркинг". Акимат Алматы

Всего в Медеуском районе по новым обновленным информационным табличкам начнут работать 12 парковочных зон, включающих 4828 тротуарных парковочных мест, из них 360 мест для людей с инвалидностью. Режим работы платной тротуарной парковки – ежедневно с 8:00 до 19:00.

В парковочной зоне № 6547 в районе Зеленого базара тариф чуть дороже – 150 тг/ч.

Оплату за парковочное место можно произвести следующими способами:

поминутно через мобильное приложение "Парковки Алматы". Данное приложение можно скачать на телефон в Play Market и Apple Store;

на сайте almaty-parking.kz;

по QR-коду на информационных табличках через мобильное приложение Kaspi.kz.

В акимате напомнили, что экс-оператор A-Parking прекратил обслуживание платных парковок с 15 июля 2023 года. Все полномочия по обслуживанию парковок переданы акимату Алматы, в частности, коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Алматы паркинг" Управления городской мобильности города Алматы.

Акты на землю изготавливаются по каждому району отдельно, в связи с чем администрирование платных коммунальных парковок происходит поэтапно.

Первым районом стал Медеуский, до конца года планируется подключить остальные районы города: Алмалинский – 9 октября, Бостандыкский – 23 октября, Турксибский и Жетысуский – 6 ноября, Ауэзовский, Алатауский, Наурызбайский районы – до 25 декабря 2023 года.