В Атырауской области подача воды восстанавливается поэтапно

9 декабря ориентировочно в 23:30 по местному времени КГП "Атырау облысы Су Арнасы" приостановлена подача воды на водоочистных сооружениях города Атырау по причине образования шуги и уменьшения скорости движения реки Урал, выступающей в качестве источника вод.

10 декабря в 4:30 осуществлена подача воды в городские сети (при низком давлении во избежание аварийных ситуаций). При этом по техническим причинам воду не запустили в направлении магистрального трубопровода "Атырау-Макат", в том числе, в микрорайонах Береке (девятиэтажные дома), микрорайонах Көктем, Жулдыз-3, Тендик, Аксай 1, Аксай - 2.

В целях устранения заторов льда и очистки насосных станций ВОС от "Шауш"(Шуга) спецбригада КГП "Атырау облысы Су Арнасы" подключена к работе по очистке трубопроводов. В данный момент работают водолазы.

Фото: акимат Атырауской области

Работы по устранению сбоев в системе подачи воды продолжаются.

По данному факту под председательством заместителя акима Атырауской области Кайрата Нуртаева создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства произошедшего.