Герои в ледяной воде: как водолазы и слесари возвращали воду жителям Атырау

Поздним вечером 9 декабря жители большей части города Атырау обнаружили, что из кранов перестала идти вода. Как оказалось, КГП "Атырау облысы су арнасы" приостановил ее подачу на водоочистных сооружениях из-за образования шуги и уменьшения скорости движения реки Урал.

Последний раз подобная ситуация была более 20 лет назад. Ремонтно-восстановительные работы на водоочистных сооружениях не останавливались ни на минуту, их полностью очистили от шуги работники "Атырау облысы Су Арнасы" и водолазы специализированного предприятия, работавшие в плохих погодных условиях, передает корреспондент Zakon.kz.

В Атырау водоочистные сооружения введены в эксплуатацию еще в 1939 году, их проектная производительность 120 тыс. кубометров в сутки. Это целый комплекс сооружений по обеспечению областного центра питьевой водой. В него входят насосные станции первого и второго водоподъема, фильтровальные станции и резервуары с чистой водой. Из резервуаров ее перекачивают в магистральные водопроводы города Атырау и водовод "Атырау-Макат".

Питьевой водой обеспечивается город Атырау и пригородные поселки - всего на 11 8907 человек, в Макатском районе - для 6 704 абонента. Дать воду в квартиры тысяч людей помогли слесари водоканала и водолазы гидротехнической компании, которые в ледяной воде прочищали трубы. Водоприемное окно плавучей насосной станции расположено чуть ниже уровня воды реки Урал и когда она замерзает, то шуга забивает водоприемный короб с рыбозащитными сетками. Предприятию "Атырау облысы Су Арнасы" в такой ситуации ничего не оставалось, как остановить работу станции, иначе разрыва водоприемного короба было не миновать.

Как сообщил Zakon.kz заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Асан Нургалиев, на аварийных работах задействовали более 20 слесарей из бригады "Атырау облысы су арнасы" и 2 водолаза специализированного предприятия (без учета руководства, занятого на аварии).

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Работа проводилась в ночную и дневную смены, работали две-три бригады, слесари меняли друг друга. Они были одеты в специальные защитные костюмы, водонепроницаемые и теплые и имели страховочные приспособления. Там имеется лестница, по которой слесари спускаются в эту шахту, чистят и также возвращаются обратно. После выполнения такой работы предусмотрен горячий чай. Все работники, которые были задействованы в ликвидации нештатной ситуации, будут премированы. А с нашей стороны за хорошую работу им вручат поощрительные грамоты от имени акима Атырауской области", - проинформировал Асан Нургалиев.





В ледяной воде работали еще водолазы ТОО "Гидротехническая компания" - Николай Черепанов, Сергей Салуян, а под воду непосредственно погружался Владислав Акентьев. Предприятие из Восточно-Казахстанской области занимается обследованием и ремонтом гидротехнических сооружений.

"Ребята погружались в ледяной водоем в специальных костюмах сухого типа, рассчитанных на температуру от минус десяти и ниже. Плюс на них было термобелье. Для наших водолазов работать при таких условиях вполне нормально, нам даже на гидротехнических сооружениях удобнее работать зимой, чем летом, нет сильной волны", - сообщил Zakon.kz директор ТОО "Гидротехническая компания" Юрий Грохотов.





Заработная плата у водолазов зависит от количества погружений в месяц и глубины погружений. Одно дело, когда человек уходит под воду пять раз на четыре метра или когда двадцать дней на сорок метров.

"У нас есть специально разработанные нормы оплаты труда. Заработная плата достойная. Мы обязательно поощрим не только тех водолазов, которые работали на атырауском водоканале, но и других, которые участвовали на остальных объектах, всем им выдадим премии". Юрий Грохотов

Сумму премий для слесарей и водолазов конкретно пока назвать не смогли, объяснив, что надо все посчитать.