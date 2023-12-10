Такая ситуация не наблюдалась порядка 20 лет – коммунальная служба Атырауской области

Представитель КГП "Атырау облысы Су Арнасы" заявил, что такая ситуация с образованием плотной массы в шуги в реке не наблюдалась давно, порядка 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в региональной службе коммуникации (РСК), по данным на 15:00 10 декабря, два из трех имеющихся водоочистных сооружения очищены от шуги и запущены в работу – скорость поступления воды на агрегаты оптимальная. Водолазы продолжают работать над очисткой от шуги третьего водоочистного сооружения.

Как уже сообщалось, в связи с начинающимся ледоставом на реке Жайык и образованием шуги (мелких кристаллов льда) возникли проблемы с обеспечением города Атырау и пригородных сельских округов водообеспечением.

Это связано с осложнением по забору воды из реки Жайык на водоочистных сооружениях города. К тому же за последние несколько дней при преобладающих восточных ветрах (выгоне) значительно понизился уровень Каспийского моря, что также вызвало понижение уровня на устьевых постах города Атырау и пригородных селах Жанаталап, Еркинкала, которые подвержены сгонно-нагонным явлениям с Каспийского моря.

По информации регионального филиала РГП "Казгидромет", за последнюю неделю уровень моря в низовьях реки понизился на 40 см, что также вызвало понижение уровня на реке Жайык (Урал).

Шуга может создавать проблемы для водозабора по нескольким причинам.

Во-первых, это засорение водозаборных устройств, так как мелкие кристаллы льда, составляющие шугу, могут забивать рыбозащитные сетки и другие элементы водозаборного оборудования, что снижает его эффективность и может привести к необходимости частой очистки рыбозащитных сеток.

Во-вторых, это может привести к повреждению оборудования - перемещение шуги с течением реки повлечет механические повреждения оборудования водозабора, особенно если кристаллы льда крупные или если шуга образует плотные скопления.

В-третьих, эти факторы скажутся на снижении качества воды - шуга может переносить с собой различные загрязнения в виде ила, что потенциально ухудшает качество воды.

В-четвертых, возникают проблемы в виде препятствия для водопотока – в некоторых случаях шуга может образовывать достаточно плотные скопления, что препятствует нормальному течению воды. А это, в свою очередь сказывается на эффективности работы водозаборных сооружений.

По словам главного руководителя по водоочистным сооружениям КГП "Атырау облысы Су Арнасы" Бориса Пенкина (стаж работы на этом предприятии более 30 лет), такая ситуация с образованием плотной массы шуги в реке не наблюдалось давно, порядка 20 лет.





Ежегодно в начале зимы при образовании шуги в реке работники предприятия справлялись своими силами и успешно выходили из этой ситуации. В этом году на реке наблюдается резкое снижение уровня воды. Только за несколько часов вечером 9 декабря, буквально на глазах, уровень снизился на 15-20 см. Ил и мелкие кристаллы льда забивают рыбозащитные сетки, которые установлены на водозаборном оборудовании.

Для устранения этих критических факторов со вчерашнего дня задействованы водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС. Максимально задействованы все материально-технические ресурсы КГП "Атырау облысы Су Арнасы" и других городских коммунальных служб. На водоочистных сооружениях беспрерывно находятся заместитель акима области Кайрат Нуртаев, аким города Шакир Кейкин, руководитель КГП "Атырау облысы Су Арнасы" Мейрим Калауи и другие ответственные лица.