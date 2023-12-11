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28 граждан Казахстана эвакуировали из сектора Газа

28 граждан Казахстана эвакуировали из сектора Газа Фото: пресс-служба МИД РК
Министерство иностранных дел Казахстана совместно с министерством по ЧС эвакуировали из сектора газа 28 казахстанцев и членов их семей специальным бортом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Специальный борт, на котором правительство Казахстана отправило в сектор Газа гуманитарную помощь, вывез из региона еще одну партию казахстанцев и членов их семей. Всем эвакуированным власти Казахстана окажут необходимую помощь после того, как завершатся все необходимые процедуры.

"Ранее 17 ноября аналогичным образом была благополучно эвакуирована первая группа граждан общим количеством 99 человек", – сообщили в пресс-службе МИД.

Как отмечают в ведомстве, гуманитарная помощь, включающая в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн, была передана Египетскому Красному Полумесяцу. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ совместно с египетскими властями передаст казахстанскую помощь нуждающимся палестинцам.

15 ноября состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что не у всех казахстанцев и их детей, которые находятся в секторе Газа, есть документы.

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