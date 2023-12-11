752 млн тенге неуплаченных налогов вернул государству бизнесмен из Уральска

Досудебное расследование об уклонении от налогов завершили в отношении бизнесмена из Уральска. Предприниматель согласился добровольно погасить долги, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 11 декабря, департамент ведомства по ЗКО завершил расследование дела в отношении индивидуального предпринимателя, который задолжал государству солидную сумму.

Следствие установило, что в 2019-2020 годах индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно вносил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Он завышал сумму приобретения услуг и таким образом уклонялся от уплаты налогов. Бизнесмен успел обмануть государство более чем на 605 млн тенге.

В конце концов нарушение раскрыли, и предпринимателю предложили выбор: идти под суд или добровольно погасить долг в размере 752 млн тенге (с учетом пени). Бизнесмен предпочел признать вину и полностью выплатил необходимую сумму.

"Такое освобождение от уголовной ответственности предусмотрено примечанием Уголовного Кодекса", – отметили в АФМ.

Ранее суд отменил приговор экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, связанном с неуплатой налогов.