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710 млн тенге вернули в бюджет нарушители закона из Жамбылской области

710 млн тенге вернули в бюджет нарушители закона из Жамбылской области Фото: Zakon.kz
Департамент АФМ по Жамбылской области завершил расследование двух уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. Нарушителей закона заставили вернуть в бюджет более 710 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 28 декабря, в Жамбылской области ведомство раскрыло два дела о неуплате налогов в крупном размере.


"В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случаях не уплатили в государственный бюджет 470 млн и 240 млн тенге", – сообщили в пресс-службе.

Нарушители закона полностью возместили государству ущерб на сумму свыше 710 млн тенге. После этого уголовные дела в их отношении прекратили по нереабилитирующим основаниям. В АФМ напомнили, что за уклонение от уплаты налогов в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Ранее депутат Мажилиса заявил, что владельцы крупных торговых центров в Казахстане уклоняются от уплаты налогов.

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